Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi toplantısında ABD'nin F-35 programında Türkiye'yi isteyip istemediği sorusunu yanıtlayan ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanaha, “Kesinlikle istiyoruz. Türkiye'nin Patriot satın almasına ihtiyaç duyuyoruz.” yanıtını verdi.
ABD’den F-35 ve Patriot Füze Savunma Sistemi açıklaması
26.03.2019 - 19:06 | Son Güncelleme: 26.03.2019 - 19:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, NATO müttefiki Türkiye'nin F-35 programında kalmaya devam etmesini istediğini, ancak Türkiye'nin Patriot Füze Savunma Sistemini satın alması gerektiğini söyledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : F-35 ve Patriot Füze Savunma Sistemi,
612843 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/612843.aspx
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