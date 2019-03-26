Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi toplantısında ABD'nin F-35 programında Türkiye'yi isteyip istemediği sorusunu yanıtlayan ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanaha, “Kesinlikle istiyoruz. Türkiye'nin Patriot satın almasına ihtiyaç duyuyoruz.” yanıtını verdi.