Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından İslamofobi tartışmaları alevlenirken, ABD’li eski asker Richard McKinney hikâyesi ile fark oluşturdu. ABD Deniz Piyadeleri bünyesinde yurt dışında uzun yıllar görev yaptığını belirten McKinney, ülkesine döndükten sonra içinin “Müslümanlara karşı nefretle” dolduğunu ve el yapımı bombayla Muncie İslam Merkezi’ne saldırmayı tasarladığını anlattı. McKinney, bir gün küçük kızının eve gelip sınıflarına gelen yeni bir Müslüman çocuğun kıyafetlerini anlatması üzerine, mahalledeki merkeze giderek Müslümanlarla tanıştığını belirtti. Kendisine Kur’ân-ı kerimden ayetler okuduğunu ve sekiz haftada İslam’dan etkilendiğini belirten McKinney “Camide her gün daha uzun saatler kalıyordum. Her şey çok mantıklı gelmeye başladı. Şehadet getirip Müslüman oldum” ifadelerini kullandı. Bir zamanlar bombalı saldırı düzenlemeyi planladığı Muncie İslam Merkezinin başkanı olan McKinney “İslam dünyasını korumak için ne gerekiyorsa yaparım” dedi. NEW YORK