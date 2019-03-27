Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, dünyanın her yerindeki mazlumların Türkiye’den beklentileri olduğunu söyledi. Türkiye’nin 1,8 milyar ümmetin sorumluluğunu taşıdığını vurgulayan Çavuşoğlu, ABD’nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıma kararını değerlendirdi. “ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’nin Golan Tepeleri’ni, yani topraklarını işgalci İsrail’in toprakları olarak tanıdığını imzaladığı o belge karşısında, bölgedeki Arap ülkelerinden bir ses çıktı mı? İlk tepkiyi kim gösterdi, Türkiye gösterdi. Avrupa Birliği bile reaksiyon gösteriyor da bazı Arap ülkeleri, Amerika ve İsrail’in korkusundan sesini çıkaramıyor. Bunlar mı ümmetin davasına sahip çıkacaklar? Kutsal davalarımıza bunlar sahip çıkabilir mi? Bütün Arap ülkelerini kastetmiyorum, bazıları geliyor, sitem ediyor. Ürdün’ü, Katar’ı kastetmiyorum. Kastettiklerim, Kudüs’te İsrail işgali karşısında Amerika’ya karşı boyun eğen, ses çıkaramayan ve Kudüs’ün hamisi Ürdün’e, Filistin Devlet Başkanı Abbas’a ve Filistin yönetimine ‘Siz de sesinizi fazla çıkarmayın, biz Amerika’ya, İsrail’e karşı direnemiyoruz’ diyen Arap ülkelerinedir benim sözüm. Kimse sahip çıkmazsa bile, sesini çıkarmasa bile Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, Devlet Bahçeli ve arkadaşları, Cumhur İttifakı olarak her zaman sesimizi çıkaracağız” dedi.

RUSYA VE ÇİN’DEN TEPKİ

Trump’ın skandal kararına Rusya ve Çin’den de tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov “Olumsuz sonuçlara sebep olacak bu kararı üzüntüyle karşılıyoruz. Washington, uluslararası hukuku çiğneyen yeni bir adım daha atmıştır” dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang da “Çin, Golan Tepelerinin statüsünü değiştirecek her tür tek taraflı girişime karşıdır ve bölgede tansiyonun yükselmesini görmek istememektedir” dedi.