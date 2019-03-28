Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saldırılarda 30 konutun tamamen yıkıldığını, 500’ünün de zarar gördüğünü açıklayan Bakan Hasayine, saldırının izlerini ortadan kaldırmak ve yeniden inşa projelerini tamamlamak için çaba sarf ettiklerini aktardı. Bu arada İsrail, ateşkese rağmen Gazze’yi bombalamaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları Gazze’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugaylarına ait iki noktayı bombaladıktan birkaç saat sonra Refah kentinin doğusunu hedef aldı. Saldırıda İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait saha kontrol noktasının bombalandığı bildirildi. Saldırılarda yüzlerce aile evsiz kaldı. Öte yandan Hamas Hareketi sözcülerinden Hazım Kasım, Gazze’nin özgürce ve onuruyla yaşama hakkını söküp alacağını, kendisine uygulanan ablukayı kıracağını söyledi. Direnişin Filistin halkını koruma görevini yerine getirdiğini bildiren Kasım, işgal güçleri Filistin halkına her saldırdığında direnişin bu meşru hakkı kullandığını ve görevini yerine getirdiğini belirtti. Filistin direnişinin işgale karşı hep birlikte gösterdiği performansa övgüde bulunan Kasım, sahadaki birlik ve bütünlüklerinin Filistin halkının direnişinin ve zafer kazanmasının etkenlerinden biri olduğunu kaydetti.