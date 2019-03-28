Bangladeş’in başkenti Dakka’nın Banini bölgesindeki Kemal Atatürk Caddesi’nde 22 katlı binanın 10’uncu katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında binada mahsur kalan onlarca kişi kurtarılmaya çalışılıyor. 