Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentte Mekke-i Mükerreme Caddesi'ndeki bir lokantanın önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Sağlık kaynakları, patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Patlama nedeniyle çıkan yangın sonucu çevredeki binalar ve araçlarda hasar meydana geldi.

Başkentte dün yol kenarına yerleştirilen bombanın yerel yöneticilerin bulunduğu bir konvoyun geçişi sırasında patlaması sonucu 3 kişi ölmüştü.

Eş-Şebab'ın hafta sonu Mogadişu'daki iki bakanlığın yer aldığı bir binaya düzenlediği saldırıda da 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.