NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, müttefiklerin, Genel Sekreter  Stoltenberg'in 30 Eylül 2020'de bitmesi öngörülen görev süresini 2022'ye kadar  uzattığı bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Stoltenberg, NATO müttefiklerinin  görev süresini uzatma kararından dolayı gurur duyduğunu belirterek, "En büyük  güvenlik sınamalarıyla karşılaştığımız bu dönemde NATO'yu modernleştirme  konusunda müttefiklerle çalışmayı dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde  bulundu.

İkinci kez görev süresi uzatılan Stoltenberg, 1 Ekim 2014'te Anders  Fogh Rasmussen'in yerine bu göreve gelmişti. NATO müttefikleri, 2017'de ittifakın  ilk Norveçli genel sekreteri olan Stoltenberg'in görev süresini uzatma kararı  almıştı.

NATO'nun 13'üncü genel sekreteri olan Stoltenberg, 2000-2001 ve 2005  ile 2013 yıllarında ülkesi Norveç'te başbakanlık yapmıştı.