Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BMGK, ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanımasının ardından Suriye’nin talebi üzerine toplandı. ABD’nin BM Daimi Temsilciliği Siyasi Koordinatörü Rodney Hunter, Konseyde yaptığı konuşmada “Golan Tepelerinin Suriye rejimi ve İran tarafından kontrol edilmesine izin verilmesi durumunda rejim, İran ve Hizbullah’ın İsrail’e yönelik saldırılarına göz yumulmuş olacağını’’ savundu. Hunter “Bu karar İsrail’in güvenliği açısından kritik stratejik öneme sahip ve ABD, bölgenin istikrarına katkıda bulunacağına inanıyor’’ dedi. Rodney Hunter, ayrıca ABD’nin Golan kararının Suriye-İsrail ateşkes hattındaki Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlemci Gücü’nü (UNDOF) etkilemeyeceğini belirterek, barış gücü misyonunun bölgede kalması gerektiğini söyledi. Ancak ABD tek taraflı aldığı bu kararı savunduğu BMGK’de yalnız kaldı. Konseyin diğer 14 üyesi işgal altındaki bölgenin İsrail toprağı olmadığı konusunda birleşti. Suriye rejiminin BM Daimî Temsilcisi Beşşar Caferi ise ABD ve İsrail’e sert eleştiriler yöneltti. ABD Başkanı Trump’ın Golan Tepeleri kararını kınayan Caferi, ‘’ABD kendi taahhütlerine ters düşüyor. Ülkene utanç getirdin. Bu utanç verici bir karar. Amerikan icraatları tehlikeli çünkü uluslararası siyaseti çarpıtma konusunda düşüncesiz ve benzeri görülmemiş bir eğilimi temsil ediyor’’ dedi. İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepelerini 1967’den bu yana işgal altında tutuyor.