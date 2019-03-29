Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın, ABD’nin Golan Tepeleri kararına verilen tepkilere odaklandığı bugünlerde Suudi Arabistan’ın yarı resmi medya organlarından “Ukaz” gazetesi, Osmanlı Devleti’ni, terör örgütü DEAŞ’ın sözde “devletine” benzetme iftirasında bulundu. Ukaz gazetesi yazarlarından Hani ez-Zahiri’nin kaleme aldığı “DEAŞ’ın ilk devleti 1299-1923” başlıklı iftiralarla dolu bir makaleyi yayımlayarak, Osmanlı’yı sömürgecilikle suçlamaya çalıştı. Zahiri’nin makalesinde, “Daha önceki makalelerimde sürekli Bağdadi’nin devletinden, DEAŞ’ın ikinci devleti diye bahsettim. Çünkü DEAŞ’tan önce kuruluşu, suçları, katliamları ve hatta yıkılışından sonra askerlerini tıpkı fareler gibi Arap dünyasından çekme aşamalarından geçen bir devlet vardı.. O da kendini sahte bir şekilde Osmanlı Devleti olarak tanıtan ancak gerçekte DEAŞ’ın birinci devleti idi” küstahlığında bulundu.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Halid Abbas Taşkendi’nin “Yeni Osmanlı, atalarının imparatorluğunda ne arıyor?” başlığıyla yazdığı diğer bir makalede de Osmanlı tarihini iftiralarla çarpıtma cüretinde bulunuldu. Osmanlı Devleti’nin ismini çarpıtmakla başlayan makalede, Osmanlı Hanedanı’ndan birtakım isimler aktararak İslami isimlerle uyuşmadığı dolayısıyla devletin kurucusu Osman Gazi’nin adını da “Utman” olarak tanıtmaya çalıştı.

Osmanlı cihan devleti ve hanedanına çeşitli iftiralarda bulunmak için İslam karşıtı çok sayıda Avrupalı tarihçiden aktarma yapılan makalede, Türk milletlerinin İslam’ı gerçek anlamda benimsemediklerini ve eski putperest inançlarının kalıntılarıyla karışık bir inançla tarihlerini sürdürdükleri yalanına yer verildi. Bunun da ötesine gidilerek Osmanlı Devleti’nin toplumlarda oluşturduğu kutuplaşmaların İslam dinini olumsuz etkilediği iddia edilen makalede, Osmanlının Balkanlardaki savaşlarının İslam’ı yaymak için değil, ganimetleri elde etmek amacıyla yapıldığı şeklinde kuru iftiralarda bulunuldu.

KARALAMA KAMPANYASI

Uzun süredir Türkiye’ye karşı yalan haberlerle öne çıkan Suudi Arabistan’ın Ukaz gazetesi, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararına 2017 yılında tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik iftiralarla dolu haberler yapmaya hız vermişti. Son günlerdeki ABD’nin “Golan Tepeleri” kararına karşı tepkilerin yoğunlaşmasıyla birlikte yeniden harekete geçen Ukaz, bir önceki gün de ABD merkezli bir gazeteye dayandırarak verdiği haberde terör örgütü DEAŞ’ın para ve altınlarının Türkiye’ye intikal ettiği iftirasıyla algı oluşturmaya çalıştı.