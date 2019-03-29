Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya İtfaiye Servisi, ülkenin kuzeyinde yer alan Como kentinde iki trenin çarpışması sonucu 50 kişinin yaralandığını duyurdu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve iki helikopter gönderildi. Yetkililer kazanın sinyalizasyon hatası nedeniyle meydana geldiğini kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.