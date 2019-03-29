İtalya İtfaiye Servisi, ülkenin kuzeyinde yer alan Como kentinde iki trenin çarpışması sonucu 50 kişinin yaralandığını duyurdu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve iki helikopter gönderildi. Yetkililer kazanın sinyalizasyon hatası nedeniyle meydana geldiğini kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.
İtalya'da iki tren çarpıştı: 50 yaralı
29.03.2019 - 10:33 | Son Güncelleme: 29.03.2019 - 10:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya'da iki trenin çarpışması sonucu 50 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İtalya,tren,kaza,
613475 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/613475.aspx
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