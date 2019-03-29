Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ mensuplarının kışkırttığı öğrencilerin engellemeye çalışmasına rağmen, güvenlik güçleri mahkeme kararıyla okula girerek devir işlemlerini başlattı.

Afgan yetkililer, söz konusu okulun yönetiminin en kısa zamanda Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredileceğini açıkladı.

Bu okulla beraber Afganistan'ın başkenti Kabil ile Herat, Mezar-ı Şerif, Kandahar, Nangarhar ve Cüzcan vilayetlerinde bulunan FETÖ'ye ait 12 okuldan 7'si TMV'ye devredilecek.

TMV Afganistan Ülke Direktörlüğünden yapılan açıklamada, devir sürecinde atılan bu somut adımın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

İki ülkenin eğitim bakanlarınca 26 Şubat 2018'de FETÖ okullarının devriyle ilgili anlaşma imzalanmıştı.