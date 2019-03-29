Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bangladeş’in başkenti Dakka’da dün 22 katlı bir binada yangın çıkmış, kısa sürede büyüyen alevler bütün binayı sarmıştı. Binada çalışanlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılmış, bazıları binanın yan tarafındaki kablolar yardımıyla aşağı kaymış, bazıları ise duman ve alevlerden kurtulmak için aşağı atlamıştı. Yetkililer biri Sri Lankalı 6 kişinin bu şekilde hayatını kaybettiğini açıkladı.

İtfaiye departmanı 19 kişinin hayatını kaybettiğini söylerken polis bugün yaptığı açıklamada 6 kişinin daha öldüğünü açıklamasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Dakka Büyükşehir Polis Müşaviri Mostak Ahmed, "Ölü sayısı 25. 24 kişinin cesetlerini ailelerine teslim ettik" dedi.

Ahmed, polisin, kulenin yeterli güvenlik önlemi almadığı iddiası üzerine binanın sahibiyle de konuşmak istediğini söyledi.

Dün öğleden sonra çıkan yangında yaralanan 70 kişinin hastanede tedavi edildiği bildirildi.