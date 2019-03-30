Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Washington yönetiminin, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’ya destek vermesinin ardından Moskova yönetimi de seçilmiş lider Nicolas Maduro’nun arkasında durdu. Rusya’nın Venezuela’ya asker göndermesi ABD’nin tepkisini çekti ancak Moskova yönetimi geri adım atmadı. İki devlet Suriye’nin ardından yeniden karşı karşıya gelirken Venezuela Devlet Denetçiliği, Guaido’yu, mal beyanı ve harcamalarındaki tutarsızlık gerekçesiyle kamu görevinden 15 yıl süreyle men etti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Guaido’nun kamu görevinden uzaklaştırılmasına tepki gösterirken “Rusya ve Küba ellerinizi Venezuela’dan çekin” dedi. Yaşanan son gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi’ni topladı. Görüşmelerin ardından açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov “Bazı ülkelerin, Venezuela’nın iç işlerine müdahale etme niyeti ile ilgili açıklamalarından endişe duyuyoruz. Venezuela’nın geleceğine sadece halkı karar verebilir” dedi.