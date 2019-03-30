Çin'in Şandong bölgesinde dün akşam mahalli saatle 09.35'de patlama meydana geldi. Kingzou şehrinde bir perlit fabrikasında gaz kaçağının yol açtığı patlamada 5 kişi hayatını kaybederken binanın dışında bulunan 3 kişinin de hafif yaralandığı kaydedildi. Polis fabrika sahibini gözaltına aldı. İlk belirlemelere göre patlamaya sıvı gaz tankından sızan gazın sebep olduğu belirtildi.
Çin'de fabrikada patlama: 5 kişi öldü
30.03.2019 - 09:24 | Son Güncelleme: 30.03.2019 - 09:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’in Şandong bölgesinde dün akşam saatlerinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : çin,patlama,fabrika,yangın,
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