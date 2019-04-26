Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sri Lanka'nın doğusunda yer alan Ampara Sainthamaruthu kentinde polis tarafından yürütülen arama faaliyetleri sırasında polis ekipleri ve bir grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Sri Lankalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada bölgede önce bir patlama sesi duyulduğu, güvenlik güçlerinin alana doğru hareket ettiği ve ardından ateş açıldığı belirtildi. Çatışma sebebiyle ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Paskalya'da terör saldırıları düzenleyen bazı şüphelilerin hala dışarıda olduğunu, yeni intihar saldırları düzenleyebilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Ülkede Paskalya ayini sırasında kilise ve oteller dahil 8 noktayı hedef alan bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı, daha önce açıklanan 359'dan 253'e güncellenmişti.

Saldırılarda 500'den fazla kişi yaralandı. Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.