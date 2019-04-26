Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, ülkenin güneyindeki Çila bölgesinde meydana gelen uçak kazasında 2 askerin hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.
Fas'ta askeri uçak düştü: 2 ölü, 1 yaralı
26.04.2019 - 22:25 | Son Güncelleme: 26.04.2019 - 22:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fas ordusuna ait bir askeri uçağın düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.
Etiketler : Fas,
620484 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/620484.aspx
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