Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib kentine bağlı El Amika beldesinde sivil yerleşimlere 4 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 5 sivilin yaralandığı ifade edildi. Saldırı sonrasında olay yerine sevk edilen sivil Savunma ekipleri, yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.