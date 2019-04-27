Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib kentine bağlı El Amika beldesinde sivil yerleşimlere 4 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 5 sivilin yaralandığı ifade edildi. Saldırı sonrasında olay yerine sevk edilen sivil Savunma ekipleri, yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.
Esad rejimi İdlib'i vurdu: 5 yaralı
27.04.2019 - 01:28 | Son Güncelleme: 27.04.2019 - 01:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esad rejimine ait savaş uçaklarının Suriye'deki İdlib kentine bağlı El Amika beldesine düzenlediği hava saldırısında 5 sivilin yaralandığı bildirildi.
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