Filistin resmi haber ajansı WAFA, ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerine İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında 15’i çocuk, bir doktor ve bir gazetecinin de aralarında bulunduğu 60 Filistinlinin yaralandığını duyurdu. Yaralıların bazılarına olay yerinde müdahale edildiği belirtilirken; bazıları ise hastaneye kaldırıldı.
İsrail askerlerinden Filistinli göstericilere müdahale
27.04.2019 - 01:31 | Son Güncelleme: 27.04.2019 - 01:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerine müdahalesi sonucu 60 Filistinli yaralandı.
Etiketler : israil,filistin,
620505 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/620505.aspx
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