Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin resmi haber ajansı WAFA, ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerine İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında 15’i çocuk, bir doktor ve bir gazetecinin de aralarında bulunduğu 60 Filistinlinin yaralandığını duyurdu. Yaralıların bazılarına olay yerinde müdahale edildiği belirtilirken; bazıları ise hastaneye kaldırıldı.