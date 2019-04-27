Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD basınında çıkan haberlere göre, 34 yaşındaki Isaiah Joel Peoples, California'nın San Jose kentinin Sunnyvale yerleşkesinde geçen salı günü, kaldırımda yürüyen yaya grubunun üzerine aracını sürdü.

Olayı soruşturan Sunnyvale Polis Şefi Phan Ngo, "Yeni kanıtlar, sanığın kasıtlı olarak mağdurları ırkları ve Müslüman inancına ait olduklarını düşündüğü için hedef aldığını gösteriyor." dedi.

Görgü tanıklarının, Peoples'in aracı ile yayalara saldırdıktan sonra "İsa'ya çok şükür, İsa'ya çok şükür" şeklinde söylendiğini duydukları aktarıldı.

Olayda, Peoples'in hedef aldığı yaşları 9 ile 52 arasında değişen, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yaya grubundan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan 13 yaşındaki Güney Asya kökenli bir kız çocuğunun yoğun bakımda tutulduğu kaydedildi.

Sunnyvale Belediye Başkanı Larry Klein, yaptığı açıklamada, "Toplumumuz nefretin neden olduğu bu anlamsız şiddet eylemlerine karşı birleşmiş durumda ve bunları şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Polis, 2005-2006 yıllarında Irak’ta keskin nişancı olarak görev yapan ve halen Savunma Bakanlığında finans denetçisi olarak çalışan Peoples’in İncil okuma grubuna giderken bu saldırıyı gerçekleştirdiğine işaret etti.

Santa Clara Bölge Başsavcısı Yardımcısı Jay Boyarsky da incelemenin sürdüğünü belirterek, Peoples’in 8 kişiyi öldürmeye teşebbüsten mahkemeye sevkedildiğini ve suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası alabileceğini kaydetti.