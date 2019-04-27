Fas’ın Berkane şehri yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan otobüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Kazada, yaralanan 17 kişi, Berkane'daki en yakın hastanelere kaldırıldı.
Fas’ta göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 16 ölü, 17 yaralı
27.04.2019 - 16:40 | Son Güncelleme: 27.04.2019 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fas'ta Sahraaltı Afrika ülkelerinden gelen kaçak göçmenleri taşıyan otobüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fas,kaza,
620612 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/620612.aspx
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