Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında yer alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeninin, terör örgütünden arındırılan askerî eğitim alanlarında hazırlıklarını sürdürüyor. Hamza Tümeninin, 18 Mart 2018’de terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Afrin ilçesindeki askerî eğitim alanında yapılan tatbikata 300 ÖSO mensubu katıldı. Tatbikatta, Esad rejiminin saflarından ayrılarak ÖSO’ya katılmış rütbeli askerlerden eğitim alan savaşçılara, havan, roketatar, makineli silah kullanımı, yakın dövüş, sokak çatışmaları, bir bina içerisindeki sözde teröristleri yakalama, kontrol noktalarında durmayan araçlara ve içindekilere müdahale, harita uygulamalı saldırı öncesi hazırlık, sızma girişimi ve el bombası kullanımına yönelik eğitimler verildi. Eğitimde ÖSO askerlerine, Fırat’ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK’ya karşı muhtemel operasyon sırasında karşılaşacakları arazi şartlarında savaş taktikleri de öğretildi.

6.500 KİŞİLİK GÜÇ

Hamza Tümeni komutanlarından Abdullah Halavi “Programımızda eğitim gören askerlerimiz hazırlıklarını tamamladı. Askerlerimize yeni taktikler öğrettik. Fırat’ın doğusundaki terör örgütlerini temizleyeceğiz” dedi. 2015 yılında terör örgütü DEAŞ’a karşı kurulan Hamza Tümeni, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda ÖSO çatısı altında Türk Silahlı Kuvvetlerine destek vermişti. Hamza Tümeni; Arap, Türkmen ve Kürt 6 bin 500 kişiden oluşuyor.