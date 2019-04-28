Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sri Lanka polisi kısa bir süre önce 253 kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden bombalama eylemlerinin organizatörü olduğu iddia edilen Zahran Haşim'in babası ve iki kardeşinin cuma günü düzenlenen operasyonda öldüğü açıkladı. Polis cuma günü terör eylemlerinin sorumlusu olduğu iddia edilen bir cemaatin yaşadığı Kattankudy kasabasına baskın düzenledi. Operasyon sırasında 16 terör zanlısı iddialara göre yaptıkları bombaları patlatarak intihar etti.

Baskınla ilgili olarak Zahran Haşim'in yakın bir akrabası, Haşim'in babası ve iki kardeşinin ölenler arasında olduklarını doğruladı. Haşim'in diğer kardeşi Niyaz Şerif de otellere düzenlenen eylemlerde yer alan canlı bombalardan birisiydi. Ayrıca bazı polis kaynakları Haşim'in annesinin de ölenler arasında olduğuna inanıldığını söyledi. Güvenlik güçleri ülke genelinde baskınlar düzenliyor.