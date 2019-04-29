Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra merkezli müzayede evi Sotheby’s koleksiyonerlere ait 311 parçayı “İslam Dünyasının Sanatları” isimli açık artırmayla satmaya hazırlanıyor. 1 Mayıs’ta gerçekleşecek olan müzayedede satılacak eserler arasında İtalyan ressam Gentile Bellini’nin takipçilerinden birinin yaptığı düşünülen Kanuni Sultan Süleyman Han’ın portresi de yer alıyor. Padişahın tahta oturduğu 1520 yılı civarında Venedik’te, Osmanlı sarayına girip çıkabilen Batılı diplomatların tariflerine dayanılarak yapıldığı sanılan portreye 250 bin ila 350 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 900 bin ila 2 milyon 700 bin TL) değer biçiliyor. Müzayedenin en değerli parçası olan Türkiye’den “Altın Boynuz” İznik çinisi tabağa ise, 300 bin ila 500 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 300 ila 3 milyon 800 bin TL) fiyat öngörülüyor. Ayrıca Osmanlı ordusuna ait tüfek ve kılıçlardan oluşan bir silah koleksiyonu, Saray’ın çeşitli mücevheratları da dikkati çekiyor.