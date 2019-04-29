Nepal'de, Everest Dağı'nda 14 Nisan'dan bu yana 3 ton  çöp toplandı.  "Himalayan Times"ın haberine göre, Turizm Genel Müdürü Dandu Raj  Ghimire, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nepal hükümeti tarafından  "Sagarmatha Temizlik Kampanyası"nın başlatıldığı 14 Nisan'dan bu yana Everest'te  3 ton katı atık toplandığını bildirdi.

Nepal ordusuna ait helikopterlerle toplanan çöplerin 2 tonunun, imha  edilmek üzere Okhaldhunga bölgesine, 1 tonunun ise başkent Katmandu'ya  taşındığını belirten Ghimire, ekiplerin temizlik kampanyası için Everest Ana  Kampı'na ulaştığını ve kendilerine yiyecek, su, barınak gibi tüm gerekli şeylerin  tedarik edildiğini ifade etti.

Diğer yandan Ghimire, ekiplerin, Ana Kamp'ta yürütülen temizlik  sırasında, dağda hayatını kaybeden 4 kişinin cesedinin yerini tespit ettiğini  dile getirdi.

Turizm dairesi, kampanya için 23 milyon Nepal Rupisi harcanmasını  öngörüyor.

8 bin 859 metrelik yüksekliğiyle dünyanın zirvesi Everest Dağı, Nepal ile Çin sınırı arasında yer  alıyor.