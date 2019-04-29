Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burkina Faso'nun kuzeyindeki bir Protestan kilisesine yönelik saldırıda, 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Soum eyaletine bağlı Silgadi beldesinde Protestanlara ait bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi.

Kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda, kilisenin papazı ve ayine katılan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kaçırıldı.

Ülkenin Kulpelogo eyaletine bağlı Maytagou kentinde, silahlı kişilerce 3 gün önce bir okula düzenlenen saldırıda 5'i öğretmen, 6 sivil hayatını kaybetmişti.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Önceleri ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan saldırılar daha sonra batıya ve orta kesimlere de yayıldı.

Son resmi verilere göre, terörist saldırılarda 300'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde 1 Ocak'tan itibaren olağanüstü hal ilan edilmişti.