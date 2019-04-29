ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bugün ABD'nin birçok  eyaletinde görülen kızamık salgını ile ilgili güncel rakamları açıkladı.

Açıklamada, New York başta olmak üzere ülkenin 22 eyaletinde görülen  salgında, 2019 başından bu yana 704 kızamık vakasına rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, 44 kişinin hastalığa başka bir ülkeye seyahatleri  esnasında yakalandığı belirtilirken, en çok vakanın aşı olmayı reddeden Ortodoks  Yahudiler arasında görüldüğü vurgulandı.

Kızamık salgınında şu ana kadar herhangi bir ölüm vakası olmadığına  işaret edilen açıklamada, 66 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

ABD'de bu yıl başından beri rastlanılan kızamık vakaları son 25 yılın  en yüksek oranını teşkil ediyor.

ABD, 2000'de kızamığı tamamen yendiğini duyurmuş ancak bu yıl kızamık  hastalığı yeniden nüksetmişti.

New York'ta acil durum ilan edilmişti

New York kentinde ay başında özellikle Yahudilerin yoğun yaşadığı  bölgelerde yayılan kızamık salgınından dolayı acil sağlık durumu ilan  edilmişti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Brooklyn'de ultra-Ortodoks  Yahudi toplumunun yaşadığı Williamsburg ve Borough Park'tan yayıldığını  belirterek, kızamıkla mücadele için zorunlu aşı şartı getirildiğini bildirmişti. 

New York'un Rockland bölgesinde geçen ay kızamık aşısı yapılmayan  çocukların okula gitmesi yasaklanmıştı.

  