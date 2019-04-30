Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de 8 yıl önce başlayan iç savaş nedeniyle binlerce Suriyeli hayatını kaybederken, milyonlarca Suriyeli de ülkelerini terk etmek zorunda kalarak başta Türkiye olmak üzere Ürdün, Lübnan, Irak’ın yanı sıra Avrupa ülkelerine gitti. 8 milyon Suriyeli yurt dışına giderek, 6 milyonu ise ülke içerisinde olmak üzere 14 milyon Suriyeli evlerini terk ederek yer değiştirmek zorunda kaldı. Dünya Bankasının 2011 yılındaki tahminine göre, Suriye’nin nüfusu 2011 yılında 20 milyon 800 bindi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Komitesi’nin UNHCR’ın rakamlarına göre, evlerini terk edip Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya sığınan 5 milyon Suriyeli mültecinin 3 milyon 400 binine Türkiye ev sahipliği yapıyor. Lübnan 1 milyon, Ürdün 660 bin, Irak ise 250 bin Suriyeliye ev sahipliği yapıyor.



Her 10 Suriyeliden 4’ü dünyaya mülteci olarak dağılmış durumda. 150 bin civarındaki Suriyeli ise Mısır ve Libya gibi Kuzey Afrika ülkelerine göç etti. Yaklaşık 1 milyon Suriyeli ise tercihini Avrupa ülkelerinden yana kullandı. 2011 ile 2017 yılları arasında 500 binden fazla Suriyeli Almanya’dan, 110 bin Suriyeli İsveç’ten iltica hakkı talep etti. Avusturya’ya ise 50 bin civarında Suriyeli iltica başvurusunda bulundu.

Suriye’de iç savaşın başlamasından bu yana 52 bin Suriyeli Kanada’ya, 21 bin kadarı da ABD’ye kabul edildi. ABD, 8 bin Suriyeliye ise geçici olarak yaşama izni verdi.

Merkezi Londra’da bulunan İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye iç savaşında 511 bin insanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Gözlemevi, sadece geçtiğimiz yıl Suriye ve Rus askeri güçlerin Doğu Guta’ya yaptığı saldırıda bin 600 civarında sivilin öldüğünü kaydetti.