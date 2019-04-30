Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Juan Guiado ve destekçilerine olan desteğini dile getirdi. Pence, İngilizce ve İspanyolca olarak, "Özgürlük ve demokrasi sağlanana kadar ABD yanınızda" ifadelerini kullandı.