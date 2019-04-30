Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, İmparator Akihito, tahttaki son gününde İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen devlet töreninde yaptığı konuşmada tahtı bıraktığını açıkladı.

Konuşmasında 30 yıllık iktidarı süresince kendisini destekleyen Japon halkına teşekkür eden İmparator Akihito, "İmparator olarak görevimi halka derin bir saygı ve güven duygusuyla yürüttüm ve bunun için kendimi şanslı addediyorum." dedi.

"Devletin sembolü" olarak yerine getirdiği görevinde Japon halkının desteğini sürekli arkasında hissettiğini vurgulayan Akihito, "İmparatoriçe ve ben, yarın başlayacak Reiwa (düzenin uyumu) Devri'nin mutlu ve istikrarlı olmasını samimiyetle diliyoruz. Japonya'da ve dünyanın her yerindeki insanların barış ve mutluluğu için tüm kalbimle dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

İmparator için düzenlenen törene aralarında Başbakan Şinzo Abe, Japon parlamentosu Diet'in iki kanadının başkanları, bakanlar, Yüksek Mahkeme yargıçları ve Kraliyet ailesi mensuplarının bulunduğu 300 davetli katıldı.

Davette gazetecilere açıklama yapan Başbakan Abe, İmparator Akihito'nun acıyı ve sevinci daima halkıyla paylaştığını, bunun için ona minnet duyduğunu belirtti.

İmparator Akihito'nun tahtı bırakması kapsamındaki törenler, saray yerleşkesinde Kaşikodokoro Tapınağı ziyaretiyle başladı.

Tahttaki son gününün sabahında geleneksel kıyafetleriyle tapınağı ziyaret eden İmparator Akihito, burada yapılan dini törende, Kraliyet ailesinin atası olduğuna inanılan, Şinto inancındaki güneş tanrıçası Amaterasu'ya tahttan ayrılacağını bildiren bir ifadeyi yüksek sesle okudu.

85 yaşındaki İmparator Akihito, tahtı yarından itibaren büyük oğlu 59 yaşındaki Veliaht Prens Naruhito'ya devredecek. Prens Naruhito, yarın sabah yapılacak törende, İmparatorluk alameti sayılan kutsal kılıcı ve mücevheri babasından devralacak.

Savaş yıllarının veliahtı

Önceki imparator Hirohito ve İmparatoriçe Nagako'nun beş oğlunun en büyüğü olan Akihito, Aralık 1933'te Tokyo'daki sarayda doğdu.

Saray terbiyesiyle yetişen Akihito, ailenin çoğu üyesinin eğitim gördüğü Gakushuuin okuluna gitti.

Akihito, ABD'nin 1945'te Tokyo'yu bombalaması ve işgalinde, şehirden uzaklaştırıldı.

İngilizce eğitim gören Akihito, babası gibi deniz biyolojisi bölümünü tamamlayarak deniz biyoloğu unvanı aldı.

Geçmiş hanedan üyelerinin aksine ilk kez avam tabakasından biriyle evlilik yapan Akihito, eşi Miçiko Şoda ile Nisan 1959'da dünyaevine girdi.

Hanedan çiftinin ilk çocuğu ve veliaht Naruhito, Şubat 1960'da doğdu.

"Barışa ulaşmak" devri

Akihito, İmparator Hirohito'nun ölümünün ardından 8 Ocak 1989'da tahta çıktı. Babasının hükümranlığının savaş yıllarına denk gelmesi nedeniyle Akihito'nun dönemine "barışa ulaşmak" anlamına gelen "Heisei" adı verildi.

Akihito, 2016'da ilerleyen yaşına bağlı sağlık sorunlarını öne sürerek tahttan ayrılacağını açıkladı. Japon tarihinde ilk kez görülen bu geçişi sağlamak için Japon Parlamentosu özel bir yasa çıkardı.

"Düzenin uyumu" devri

Akihito'dan tahtı devralacak Veliaht Prens Naruhito'nun hükümranlık döneminin ise barış ve istikrara dayalı düzenin yeni çağın ortaya çıkardığı koşullara uyum sağlayarak devam etmesi umudunu ifade eden "Reiwa" (düzenin uyumu) kavramıyla adlandırılacağı bildirildi.

Naruhito sarayın çoğu üyesinin gittiği Gakushuuin okulunda eğitim görerek 1982 yılında tarih diplomasıyla mezun oldu. Daha sonra Oxford Üniversitesinin Merton Kolejinde deniz taşımacılığı üzerine eğitimi gören Naruhito, veliaht sıfatıyla Japonya dışında eğitim gören ilk hanedan üyesi oldu.

Japonya Dışişleri Bakanlığında diplomat eşi Masako Owada ile Haziran 1993'te evlenen Naruhito'nun 2001'de Aiko isminde kızları dünyaya geldi.