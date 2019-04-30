ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido önderliğinde başlayan darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı. Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Venezuela'daki durumu çok yakından takip ediyorum. ABD, Venezuela halkının ve özgürlüğünün yanındadır” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza bugün yaptığı açıklamada, darbe girişiminin arkasındaki güç olarak ABD hükümetini göstermişti.
Trump’tan Venezuela açıklaması
30.04.2019 - 21:31 | Son Güncelleme: 30.04.2019 - 23:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump Venezuela'daki darbe girişimi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Trump: 'Yakından izliyorum, ABD Venezuela halkının yanındadır' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido önderliğinde başlayan darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı. Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Venezuela'daki durumu çok yakından takip ediyorum. ABD, Venezuela halkının ve özgürlüğünün yanındadır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ABD Başkanı Donald Trump,
621302 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/621302.aspx
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