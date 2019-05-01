Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen ile Porsche, Airbus, Ericsson, Leica veToshiba gibi dünyaca ünlü şirketlerinin verilerinin depolandığı bilişim şirketi Citycomp'un siber saldırıya uğradığı belirtildi.

Alman Citycomp, bilgisayar korsanlarının siber saldırı sonucu bütün verileri ele geçirdiğini doğrularken, korsanların sistem içindeki varlıklarının temizlendiğini duyurdu.

Hackerların Citycomp’tan verileri geri alabilmesi için 500 bin Euro para ve 500 bin Bitcoin istediği belirtildi. Talepleri karşılanmazsa bütün müşteri verilerinin açıklanacağını duyuran bilgisayar korsanları, Citycomp’un müşterilerine ait 516 GB toplam 51 bin dosyayı kopyaladıklarını açıkladı.