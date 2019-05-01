Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte şehrinde bulunan Kuzey Carolina Üniversitesinin kampüsünde silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yetkililer yaptığı açıklamada, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini 2’si ağır 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltında tutulduğu belirtilerek, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.