Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjantin’de halk hükümetin kemer sıkma politikasını protesto etmek için sokaklara döküldü. Mauriccio Macri hükümetinin aşırı askeri harcamalar yaparak ülkeyi IMF’den borç alacak hale getirmesi üzerine sendikalar ve sivil toplum kuruluşları 24 saatlik greve başladı. Başkent Buenos Aires’in merkezi Plaza de Mayo’da yollar trafiğe kapatıldı. Bazı aşırılık yanlıları olayları çığırından çıkardı. Eylemciler, aralarında Arjantin Merkez Bankasının da bulunduğu bankalara saldırdı, şehir merkezindeki otobüslerin dolaşımını önlemek amacıyla molotof kokteyli attı. Çıkan olaylarda polis 39 kişiyi gözaltına aldı.

1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde yapılan grev çağrısından; metrolar, otobüs hatları, devlet okulları, üniversiteler, bankalar ve hatta uçuşlar ile hastaneler bile etkilendi.