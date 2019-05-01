Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kesin olmamakla birlikte Trump'ın Temmuz ayı içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi John Bolton'la yaptığı görüşmede de Trump'ın Türkiye'ye ziyaret tarihi ele alınmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın gelmeyi planladığı Temmuz ayı Rusya'nın S-400'leri teslim ayı olarak açıklanmıştı. Türkiye ile ABD arasında krize neden olan S-400'lerle ilgili teslim sürecinin başlaması ile birlikte ABD yaptırımları resmen başlatacağını açıklamıştı.

Aynı ay içerisinde gerçekleşecek ziyaretin teslimden önce mi sonra mı olacağı konusunda ise bir netlik bulunmuyor. Trump'ın Türkiye ziyaretindeki görüşmelerde ana gündem ise Suriye'deki durum olacak. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ile FETÖ konuları da önemli başlıklar arasında yer alacak.