Yılda iki kez Avrupa Komisyonu tarafından Sivil Havacılık Güvenliği listesinin güncellemesi yayınlandı. Listede yer alan şirketlerle seyahat edilmemesi konusunda uyarılarda bulunarak listedeki şirketlerin Avrupa Birliği kapsamında uçuşlarının askıya alındığını duyurdu. Başlıca değişiklikler Moldova ve Angola'yı ilgilendiriyor. Angola ulusal havayolu şirketi TAAG Angola Havayolları ve Kasım 2008'den bu yana işletme kısıtlamalarına tabii olan Heli Malongo listeden çıkarıldı. Ülkenin geri kalan havayollarının yasaklamalarının devam edilmesi kararı alındı.
Durum değişikliği, havacılık durumunun son yıllarda korkunç olduğu Angola'da memnuniyetle karşılanırken Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Angola’daki havayollarından 500 milyon dolarlık bloke fon sağladığını açıkladı. Moldova için Air Moldova, Fly One ve Aerotranscargo dışındaki tüm taşıyıcılar, Moldova'nın sivil havacılık otoritesinde güvenlik gözetimi eksikliği nedeniyle AB hava sahasında yasaklandı.
Ek olarak, Dominik Cumhuriyeti ve Belarus sivil havacılık otoriteleri güvenlik gözetimindeki düşüş nedeniyle daha fazla kontrol altına alınmasını istedi. Avrupa Ulaştırma Komisyonu Komiseri Violeta Bulc, basın açıklamasında "Önceliğimiz, Avrupa Birliğinin havacılıkta yüksek güvenlik seviyesini korumaktır" dedi.
Yayınlanan liste kapsamında Avrupa Birliğinde toplam 120 havacılık şirketinin faaliyet göstermesi yasaklandı. İşte listenin tamamı:
AVIOR AIRLINES ROI-RNR-011 ROI Venezuela
BLUE WING AIRLINES SRBWA-01/2002 BWI Suriname
IRAN ASEMAN AIRLINES FS-102 IRC Islamic Republic of Iran
IRAQI AIRWAYS 001 IAW Iraq
MED-VIEW AIRLINE MVA/AOC/10-12/05 MEV Nigeria
AIR ZIMBABWE (PVT) LTD 177/04 AZW Zimbabwe
ARIANA AFGHAN AIRLINES AOC 009 AFG Islamic Republic of Afghanistan
KAM AIR AOC 001 KMF Islamic Republic of Afghanistan
AEROJET AO-008/11-07/17 TEJ TEJ Republic of Angola
GUICANGO AO-009/11-06/17 YYY Unknown Republic of Angola
AIR JET AO-006/11-08/18 MBC MBC Republic of Angola
BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT AO-015/15-06/17YYY Unknown Republic of Angola
HELIANG AO 007/11-08/18 YYY Unknown Republic of Angola
SJL AO-014/13-08/18YYY Unknown Republic of Angola
SONAIR AO-002/11-08/17 SOR SOR Republic of Angola
AERO SERVICE RAC06-002 RSR Republic of Congo
CANADIAN AIRWAYS CONGO
RAC06-012 Unknown Republic of Congo
EMERAUDE RAC06-008 Unknown Republic of Congo
EQUAFLIGHT SERVICES RAC 06-003 EKA Republic of Congo
EQUAJET RAC06-007 EKJ Republic of Congo
EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A. RAC 06-014 Unknown Republic of Congo
MISTRAL AVIATION RAC06-011 Unknown Republic of Congo
TRANS AIR CONGO RAC 06-001 TSG Republic of Congo
AIR FAST CONGO 409/CAB/MIN/TVC/0112/2 011 Unknown Democratic Republic of Congo
(DRC) AIR KASAI 409/CAB/MIN/TVC/0053/2 012 Unknown Democratic Republic of Congo
(DRC) AIR KATANGA 409/CAB/MIN/TVC/0056/2 012 Unknown Democratic Republic of Congo
(DRC) AIR TROPIQUES 409/CAB/MIN/TVC/00625/ 2011 Unknown Democratic Republic of Congo
(DRC) BLUE AIRLINES 106/CAB/MIN/TVC/2012 BUL Democratic Republic of Congo
(DRC) BLUE SKY 409/CAB/MIN/TVC/0028/2 012 Unknown Democratic Republic of Congo
BUSY BEE CONGO 409/CAB/MIN/TVC/0064/2 010 Unknown Democratic Republic of Congo
(DRC) COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) 409/CAB/MIN/TVC/0050/2 012 Unknown Democratic Republic of Congo
(DRC) CONGO AIRWAYS 019/CAB/MIN/TVC/2015 Unknown Democratic Republic of Congo
(DRC) DAKOTA SPRL 409/CAB/MIN/TVC/071/20 11 Unknown Democratic Republic of Congo
(DRC) DOREN AIR CONGO 102/CAB/MIN/TVC/2012 Unknown Democratic Republic of Congo
(DRC) GOMAIR 409/CAB/MIN/TVC/011/20 10 Unknown Democratic Republic of Congo
(DRC) KIN AVIA 409/CAB/MIN/TVC/0059/2 010 Unknown Democratic Republic of Congo
(DRC) KORONGO AIRLINES 409/CAB/MIN/TVC/001/20 11 KGO Democratic Republic of Congo
(DRC) MALU AVIATION 098/CAB/MIN/TVC/2012 Unknown Democratic Republic of Congo
(DRC) MANGO AIRLINES 409/CAB/MIN/TVC/009/20 11 Unknown Democratic Republic of Congo
(DRC) SERVE AIR 004/CAB/MIN/TVC/2015 Unknown Democratic Republic of Congo
SERVICES AIR 103/CAB/MIN/TVC/2012 Unknown Democratic Republic of Congo
(DRC) SWALA AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/0084/2 010 Unknown Democratic Republic of Congo
(DRC) TRANSAIR CARGO SERVICES 409/CAB/MIN/TVC/073/20 11 Unknown Democratic Republic of Congo
(DRC) WILL AIRLIFT 409/CAB/MIN/TVC/0247/2 011 Unknown Democratic Republic of Congo
CEIBA INTERCONTINENTAL 2011/0001/MTTCT/DGAC/ SOPS CEL Equatorial Guinea
CRONOS AIRLINES 2011/0004/MTTCT/DGAC/ SOPS Unknown Equatorial Guinea
ERITREAN AIRLINES AOC No 004 ERT Eritrea
NASAIR ERITREA AOC No 005 NAS Eritrea
NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T) 008/MTAC/ANAC-G/DSA NRG Republic of Gabon
SOLENTA AVIATION GABON 006/MTAC/ANAC-G/DSA SVG Republic of Gabon
TROPICAL AIR-GABON 011/MTAC/ANAC-G/DSA Unknown Republic of Gabon
AIR BISHKEK (formerly EASTOK AVIA) 15 EAA Kyrgyz Republic
AIR MANAS 17 MBB Kyrgyz Republic
AVIA TRAFFIC COMPANY 23 AVJ Kyrgyz Republic
CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS) 13 CBK Kyrgyz Republic
HELI SKY 47 HAC Kyrgyz Republic
AIR KYRGYZSTAN 03 LYN Kyrgyz Republic
MANAS AIRWAYS 42 BAM Kyrgyz Republic
S GROUP INTERNATIONAL (formerly S GROUP AVIATION) 45 IND Kyrgyz Republic
SKY BISHKEK 43 BIS Kyrgyz Republic SKY KG AIRLINES 41 KGK Kyrgyz Republic
SKY WAY AIR 39 SAB Kyrgyz Republic
TEZ JET 46 TEZ Kyrgyz Republic
VALOR AIR 07 VAC Kyrgyz Republic
AFRIQIYAH AIRWAYS 007/01 AAW Libya
AIR LIBYA 004/01 TLR Libya BURAQ AIR 002/01 BRQ Libya
GHADAMES AIR TRANSPORT 012/05 GHT Libya
GLOBAL AVIATION AND SERVICES 008/05 GAK Libya
LIBYAN AIRLINES 001/01 LAA Libya
PETRO AIR 025/08 PEO Libya
TANDEM AERO” SRL MD005 TDM Republic of Moldova
Î.M “VALAN ICC” SRL MD009 VLN Republic of Moldova
CA "AIM AIR" SRL MD015 AAM Republic of Moldova
"OSCAR JET" SRL MD017 OSJ Republic of Moldova
CA "AIR STORK" SRL MD018 MSB Republic of Moldova
MEGAVIATION” SRL MD019 ARM Republic of Moldova
CA "PECOTOX-AIR" SRL MD020 PXA Republic of Moldova
CA "TERRA AVIA" SRL MD022 TVR Republic of Moldova
CA "FLY PRO" SRL MD023 PVV Republic of Moldova
AIR DYNASTY HELI. S. 035/2001 Unknown Republic of Nepal
AIR KASTHAMANDAP 051/2009 Unknown Republic of Nepal
BUDDHA AIR 014/1996 BHA Republic of Nepal
FISHTAIL AIR 017/2001 Unknown Republic of Nepal
GOMA AIR 064/2010 Unknown Republic of Nepal
HIMALAYA AIRLINES 084/2015 HIM Republic of Nepal
MAKALU AIR 057A/2009 Unknown Republic of Nepal
MANANG AIR PVT LTD 082/2014 Unknown Republic of Nepal
MOUNTAIN HELICOPTERS 055/2009 Unknown Republic of Nepal
MUKTINATH AIRLINES 081/2013 Unknown Republic of Nepal
NEPAL AIRLINES CORPORATION 003/2000 RNA Republic of Nepal
SAURYA AIRLINES 083/2014 Unknown Republic of Nepal
SHREE AIRLINES 030/2002 SHA Republic of Nepal
SIMRIK AIR 034/2000 Unknown Republic of Nepal
SIMRIK AIRLINES 052/2009 RMK Republic of Nepal
SITA AIR 033/2000 Unknown Republic of Nepal
TARA AIR 053/2009 Unknown Republic of Nepal
YETI AIRLINES DOMESTIC 037/2004 NYT Republic of Nepa
ALFA AIRLINES SD 54 AAJ Republic of the Sudan
BADR AIRLINES 35 BDR Republic of the Sudan
BLUE BIRD AVIATION 11 BLB Republic of the Sudan
ELDINDER AVIATION 8 DND Republic of the Sudan
GREEN FLAG AVIATION 17 Unknown Republic of the Sudan
HELEJETIC AIR 57 HJT Republic of the Sudan
KATA AIR TRANSPORT 9 KTV Republic of the Sudan
KUSH AVIATION CO. 60 KUH Republic of the Sudan
NOVA AIRWAYS 46 NOV Republic of the Sudan
SUDAN AIRWAYS CO. 1 SUD Republic of the Sudan
SUN AIR 51 SNR Republic of the Sudan
TARCO AIR 56 TRQ Republic of the Sudan
AIR SERVICE COMORES 06-819/TA15/DGACM KMD Comoros
AFRIJET BUSINESS SERVICE3 002/MTAC/ ANACG/DSA ABS Republic of Gabon
IRAN AIR FS100 IRA Islamic Republic of Iran
KORYO GACAOC/KORKOR Democratic People's
Avrupa Birliğinden yolculara uyarı
Avrupa Birliği Ulaştırma Komisyonu güvensiz havayollarının listesini açıklayarak bu havayolu şirketleriyle yolculuk yapılmaması konusunda yolcuları uyardı.
Yılda iki kez Avrupa Komisyonu tarafından Sivil Havacılık Güvenliği listesinin güncellemesi yayınlandı. Listede yer alan şirketlerle seyahat edilmemesi konusunda uyarılarda bulunarak listedeki şirketlerin Avrupa Birliği kapsamında uçuşlarının askıya alındığını duyurdu. Başlıca değişiklikler Moldova ve Angola'yı ilgilendiriyor. Angola ulusal havayolu şirketi TAAG Angola Havayolları ve Kasım 2008'den bu yana işletme kısıtlamalarına tabii olan Heli Malongo listeden çıkarıldı. Ülkenin geri kalan havayollarının yasaklamalarının devam edilmesi kararı alındı.
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