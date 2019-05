Türkiye Gazetesi

Yılda iki kez Avrupa Komisyonu tarafından Sivil Havacılık Güvenliği listesinin güncellemesi yayınlandı. Listede yer alan şirketlerle seyahat edilmemesi konusunda uyarılarda bulunarak listedeki şirketlerin Avrupa Birliği kapsamında uçuşlarının askıya alındığını duyurdu. Başlıca değişiklikler Moldova ve Angola'yı ilgilendiriyor. Angola ulusal havayolu şirketi TAAG Angola Havayolları ve Kasım 2008'den bu yana işletme kısıtlamalarına tabii olan Heli Malongo listeden çıkarıldı. Ülkenin geri kalan havayollarının yasaklamalarının devam edilmesi kararı alındı.



Durum değişikliği, havacılık durumunun son yıllarda korkunç olduğu Angola'da memnuniyetle karşılanırken Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Angola’daki havayollarından 500 milyon dolarlık bloke fon sağladığını açıkladı. Moldova için Air Moldova, Fly One ve Aerotranscargo dışındaki tüm taşıyıcılar, Moldova'nın sivil havacılık otoritesinde güvenlik gözetimi eksikliği nedeniyle AB hava sahasında yasaklandı.



Ek olarak, Dominik Cumhuriyeti ve Belarus sivil havacılık otoriteleri güvenlik gözetimindeki düşüş nedeniyle daha fazla kontrol altına alınmasını istedi. Avrupa Ulaştırma Komisyonu Komiseri Violeta Bulc, basın açıklamasında "Önceliğimiz, Avrupa Birliğinin havacılıkta yüksek güvenlik seviyesini korumaktır" dedi.



Yayınlanan liste kapsamında Avrupa Birliğinde toplam 120 havacılık şirketinin faaliyet göstermesi yasaklandı. İşte listenin tamamı:



AVIOR AIRLINES ROI-RNR-011 ROI Venezuela

BLUE WING AIRLINES SRBWA-01/2002 BWI Suriname

IRAN ASEMAN AIRLINES FS-102 IRC Islamic Republic of Iran

IRAQI AIRWAYS 001 IAW Iraq

MED-VIEW AIRLINE MVA/AOC/10-12/05 MEV Nigeria

AIR ZIMBABWE (PVT) LTD 177/04 AZW Zimbabwe

ARIANA AFGHAN AIRLINES AOC 009 AFG Islamic Republic of Afghanistan

KAM AIR AOC 001 KMF Islamic Republic of Afghanistan

AEROJET AO-008/11-07/17 TEJ TEJ Republic of Angola

GUICANGO AO-009/11-06/17 YYY Unknown Republic of Angola

AIR JET AO-006/11-08/18 MBC MBC Republic of Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT AO-015/15-06/17YYY Unknown Republic of Angola

HELIANG AO 007/11-08/18 YYY Unknown Republic of Angola

SJL AO-014/13-08/18YYY Unknown Republic of Angola

SONAIR AO-002/11-08/17 SOR SOR Republic of Angola

AERO SERVICE RAC06-002 RSR Republic of Congo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012 Unknown Republic of Congo

EMERAUDE RAC06-008 Unknown Republic of Congo

EQUAFLIGHT SERVICES RAC 06-003 EKA Republic of Congo

EQUAJET RAC06-007 EKJ Republic of Congo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A. RAC 06-014 Unknown Republic of Congo

MISTRAL AVIATION RAC06-011 Unknown Republic of Congo

TRANS AIR CONGO RAC 06-001 TSG Republic of Congo

AIR FAST CONGO 409/CAB/MIN/TVC/0112/2 011 Unknown Democratic Republic of Congo

(DRC) AIR KASAI 409/CAB/MIN/TVC/0053/2 012 Unknown Democratic Republic of Congo

(DRC) AIR KATANGA 409/CAB/MIN/TVC/0056/2 012 Unknown Democratic Republic of Congo

(DRC) AIR TROPIQUES 409/CAB/MIN/TVC/00625/ 2011 Unknown Democratic Republic of Congo

(DRC) BLUE AIRLINES 106/CAB/MIN/TVC/2012 BUL Democratic Republic of Congo

(DRC) BLUE SKY 409/CAB/MIN/TVC/0028/2 012 Unknown Democratic Republic of Congo

BUSY BEE CONGO 409/CAB/MIN/TVC/0064/2 010 Unknown Democratic Republic of Congo

(DRC) COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) 409/CAB/MIN/TVC/0050/2 012 Unknown Democratic Republic of Congo

(DRC) CONGO AIRWAYS 019/CAB/MIN/TVC/2015 Unknown Democratic Republic of Congo

(DRC) DAKOTA SPRL 409/CAB/MIN/TVC/071/20 11 Unknown Democratic Republic of Congo

(DRC) DOREN AIR CONGO 102/CAB/MIN/TVC/2012 Unknown Democratic Republic of Congo

(DRC) GOMAIR 409/CAB/MIN/TVC/011/20 10 Unknown Democratic Republic of Congo

(DRC) KIN AVIA 409/CAB/MIN/TVC/0059/2 010 Unknown Democratic Republic of Congo

(DRC) KORONGO AIRLINES 409/CAB/MIN/TVC/001/20 11 KGO Democratic Republic of Congo

(DRC) MALU AVIATION 098/CAB/MIN/TVC/2012 Unknown Democratic Republic of Congo

(DRC) MANGO AIRLINES 409/CAB/MIN/TVC/009/20 11 Unknown Democratic Republic of Congo

(DRC) SERVE AIR 004/CAB/MIN/TVC/2015 Unknown Democratic Republic of Congo

SERVICES AIR 103/CAB/MIN/TVC/2012 Unknown Democratic Republic of Congo

(DRC) SWALA AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/0084/2 010 Unknown Democratic Republic of Congo

(DRC) TRANSAIR CARGO SERVICES 409/CAB/MIN/TVC/073/20 11 Unknown Democratic Republic of Congo

(DRC) WILL AIRLIFT 409/CAB/MIN/TVC/0247/2 011 Unknown Democratic Republic of Congo

CEIBA INTERCONTINENTAL 2011/0001/MTTCT/DGAC/ SOPS CEL Equatorial Guinea

CRONOS AIRLINES 2011/0004/MTTCT/DGAC/ SOPS Unknown Equatorial Guinea

ERITREAN AIRLINES AOC No 004 ERT Eritrea

NASAIR ERITREA AOC No 005 NAS Eritrea

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T) 008/MTAC/ANAC-G/DSA NRG Republic of Gabon

SOLENTA AVIATION GABON 006/MTAC/ANAC-G/DSA SVG Republic of Gabon

TROPICAL AIR-GABON 011/MTAC/ANAC-G/DSA Unknown Republic of Gabon

AIR BISHKEK (formerly EASTOK AVIA) 15 EAA Kyrgyz Republic

AIR MANAS 17 MBB Kyrgyz Republic

AVIA TRAFFIC COMPANY 23 AVJ Kyrgyz Republic

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS) 13 CBK Kyrgyz Republic

HELI SKY 47 HAC Kyrgyz Republic

AIR KYRGYZSTAN 03 LYN Kyrgyz Republic

MANAS AIRWAYS 42 BAM Kyrgyz Republic

S GROUP INTERNATIONAL (formerly S GROUP AVIATION) 45 IND Kyrgyz Republic

SKY BISHKEK 43 BIS Kyrgyz Republic SKY KG AIRLINES 41 KGK Kyrgyz Republic

SKY WAY AIR 39 SAB Kyrgyz Republic

TEZ JET 46 TEZ Kyrgyz Republic

VALOR AIR 07 VAC Kyrgyz Republic

AFRIQIYAH AIRWAYS 007/01 AAW Libya

AIR LIBYA 004/01 TLR Libya BURAQ AIR 002/01 BRQ Libya

GHADAMES AIR TRANSPORT 012/05 GHT Libya

GLOBAL AVIATION AND SERVICES 008/05 GAK Libya

LIBYAN AIRLINES 001/01 LAA Libya

PETRO AIR 025/08 PEO Libya

TANDEM AERO” SRL MD005 TDM Republic of Moldova

Î.M “VALAN ICC” SRL MD009 VLN Republic of Moldova

CA "AIM AIR" SRL MD015 AAM Republic of Moldova

"OSCAR JET" SRL MD017 OSJ Republic of Moldova

CA "AIR STORK" SRL MD018 MSB Republic of Moldova

MEGAVIATION” SRL MD019 ARM Republic of Moldova

CA "PECOTOX-AIR" SRL MD020 PXA Republic of Moldova

CA "TERRA AVIA" SRL MD022 TVR Republic of Moldova

CA "FLY PRO" SRL MD023 PVV Republic of Moldova

AIR DYNASTY HELI. S. 035/2001 Unknown Republic of Nepal

AIR KASTHAMANDAP 051/2009 Unknown Republic of Nepal

BUDDHA AIR 014/1996 BHA Republic of Nepal

FISHTAIL AIR 017/2001 Unknown Republic of Nepal

GOMA AIR 064/2010 Unknown Republic of Nepal

HIMALAYA AIRLINES 084/2015 HIM Republic of Nepal

MAKALU AIR 057A/2009 Unknown Republic of Nepal

MANANG AIR PVT LTD 082/2014 Unknown Republic of Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS 055/2009 Unknown Republic of Nepal

MUKTINATH AIRLINES 081/2013 Unknown Republic of Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION 003/2000 RNA Republic of Nepal

SAURYA AIRLINES 083/2014 Unknown Republic of Nepal

SHREE AIRLINES 030/2002 SHA Republic of Nepal

SIMRIK AIR 034/2000 Unknown Republic of Nepal

SIMRIK AIRLINES 052/2009 RMK Republic of Nepal

SITA AIR 033/2000 Unknown Republic of Nepal

TARA AIR 053/2009 Unknown Republic of Nepal

YETI AIRLINES DOMESTIC 037/2004 NYT Republic of Nepa

ALFA AIRLINES SD 54 AAJ Republic of the Sudan

BADR AIRLINES 35 BDR Republic of the Sudan

BLUE BIRD AVIATION 11 BLB Republic of the Sudan

ELDINDER AVIATION 8 DND Republic of the Sudan

GREEN FLAG AVIATION 17 Unknown Republic of the Sudan

HELEJETIC AIR 57 HJT Republic of the Sudan

KATA AIR TRANSPORT 9 KTV Republic of the Sudan

KUSH AVIATION CO. 60 KUH Republic of the Sudan

NOVA AIRWAYS 46 NOV Republic of the Sudan

SUDAN AIRWAYS CO. 1 SUD Republic of the Sudan

SUN AIR 51 SNR Republic of the Sudan

TARCO AIR 56 TRQ Republic of the Sudan

AIR SERVICE COMORES 06-819/TA15/DGACM KMD Comoros

AFRIJET BUSINESS SERVICE3 002/MTAC/ ANACG/DSA ABS Republic of Gabon

IRAN AIR FS100 IRA Islamic Republic of Iran

KORYO GACAOC/KORKOR Democratic People's