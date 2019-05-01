Bakanlık, FETÖ bağlantılı kuruluşun 18 Nisan 2019 itibarıyla terör  örgütü listesine alındığını gösteren güncellenmiş belgeyi yayımladı.

Pakistan Anayasa Mahkemesi Aralık 2018'de FETÖ'nün terör örgütü ilan  edilmesi ve örgüte bağlı 28 okulun TMV'ye devredilmesine karar vermişti.

TMV, ocak ayından önce İslamabad'daki merkez yerleşkesini, ardından da  en çok okulun bulunduğu Pencap eyaletindeki okulları devralmıştı. Ocak ayı  içerisinde Hayber Pahtunhva ve Sindh eyaletindeki okulları da devralan TMV, son  olarak Belucistan'daki okulları da bünyesine dahil ederek ülkedeki tüm okulları  kendi çatısı altında toplamıştı.

Mahkeme, FETÖ'nün ülkedeki okullarını geri almak için yaptığı  başvuruyu şubatta usul yönünden reddetmişti.