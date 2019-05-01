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Lavrov: Venezuela'da saldırgan adımların ağır sonuçları olur
01.05.2019 - 19:18 | Son Güncelleme: 01.05.2019 - 19:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü. Lavrov, "Venezuela'da saldırgan adımların ağır sonuçları olur. Venezuela'nın iç işlerine karışmak uluslararası hukukun ihlali olur" dedi.
Etiketler : ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,
621505 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/621505.aspx
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