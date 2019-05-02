Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Adalet Bakanı William Barr, Senato Adalet Komisyonu'nda katıldığı ve haber kanallarından canlı yayımlanan oturumda Rusya soruşturmasına ve Mueller'in raporuna il işkin soruları yanıtladı.

Mueller'in soruşturma raporuna ilişkin daha önce Kongre'ye yaptığı bildirimin arkasında olduğunu belirten Barr, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 başkanlık seçimleri bağlamında Rusya ile gizli bir işbirliği içine girdiğine dair bir sonuca ulaşılamadığını söyledi.

Barr, Rusya'nın Amerikan seçim sistemine müdahale etme yönünde bir çaba içinde olduğunu düşündüğünü kaydederek, bununla Trump ile Rusya arasında bir iş birliği olduğu iddiasının delilinin bulunmadığını ifade etti.

Trump, Mueller sorusuna böyle cevap verdi ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'in işine son vermeyi düşünmediğini söyledi.

"Soruşturmayı hiç yapmaması gerekirdi"

Soruşturmayı yürüten Mueller'a y önelik eleştirilerde bulunan Bakan Barr, Mueller'in "Trump'ın adaleti engellemeye çalışıp çalışmadığı" konusunda bir karara varamamasını ise anlayamadığını belirtti.

Barr, "Başkanın adaleti yanıltıp yanıltmadığı konusunda karara varmaması gerektiğini düşünüyordu ise o zaman bu soruşturmayı da hiç yapmaması gerekirdi." dedi.

Bir soru üzerine Barr, geçen ay Kongre’de katıldığı bir oturumda, "Trump'ın seçim kampanyasına yönelik casusluk yapıldığı" şeklindeki açıklamasından pişman olmadığını da söyledi. Barr, "casusluk" teriminin herhangi bir olumsuz yan anlam içermediğini öne sürdü.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu.

Adalet Bakanı Barr, raporun önemli bulgularını iki gün sonra dört sayfalık bir mektupla Kongre'ye bildirmişti.

New York'ta 'Mueller raporu' protestosu New York'ta özel savcı Robert Mueller’in hazırlayıp Adalet Bakanlığına sunduğu Rusya soruşturması raporunun tamamının açıklanması için protesto gösterisi düzenlendi.

'Trump Rusya soruşturmasını yürüten Mueller'i işten atacak' iddiası ABD Başkanı Trump'ın "Rusya soruşturması"nı yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in görevine son vereceği iddia edildi.