Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

S&P Global Platts'ın haftalık verilerine göre, aynı haftada doğal gaz kule sayısı da 9 adet artışla 224 adete yükseldi ve böylece petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 18 adet artışla 1,084 düzeyine çıktı.

Bu dönemde, petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı belirlenemezken, petrol ve doğal gaz toplam kule sayısının geçen yılın aynı dönemine göre ise 14 adet azaldığı belirlendi.

S&P Global Platts verilerine göre, sondaj kulelerinin 1,050 adedi karada, 5 adedi iç sularda, 29 adedi ise açık sularda yer aldı.

S&P Global Platts tarafından Çarşamba günleri açıklanan sondaj kule sayısı verilerini, Baker Hughes ise cuma günleri açıklıyor.