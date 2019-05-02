Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela adaletinin Salı günkü askeri darbeden sorumlu olanları aradığını ve bu er ya da geç ihanet suçu için hapse göndereceğini açıkladı. Venezuela Devlet Başkanı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı konuşmada, “Dün bir avuç kişi, hıyanetini dayatmaya çalıştı. Sonuçta bakın ne oldu? Yakalandılar. Elimde nasıl yakalandıklarına dair kanıtlar var. Bir elçilikten diğerine kaçıyorlar. Tek başına bırakılan ve mağlup olmuş darbecilerin yakalanmasının peşindeyiz. Adalet onları arıyor. Er ya da geç, ihanetlerinin cezasını ödeyecekler. Suçlarının cezasını çekecekler” dedi.





Muhalefeti iç savaşı kışkırtmakla suçlayan Maduro, “Miraflores Sarayına ulaşmak isteyen herkes seçimleri kazanmak zorunda. O saraya girip çıkanları halk seçti. Kukla bir başkanı kabul ettirmek mermiler ya da tüfeklerle olmaz” ifadelerini kullandı.

“Bolton, Trump’ı kandırdı”



Maduro, darbe girişiminin arkasında ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD Başkanı Donald Trump olduğunu iddia etti. Maduro, “Asla emperyalizme teslim olmayacağız. Daima sadık kalın. Asla hain olmayın” uyarılarında bulundu. Bolton’ın, kendisini havalimanında bir jetin beklediğini iddia ederek Trump’ı kandırdığını ileri sürdü. Maduro, 4 ve 5 Mayıs günlerinde değişim için halkın önerilerini dinleyeceğini açıkladı. Diyalog, eylem ve büyük bir değişim için herkesin önerilerini dinleyeceğini kaydeden Maduro, “Hataları düzeltmek için bir plan, büyük bir değişim ve düzeltme planı yapmak istiyorum” diye konuştu.