Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’li 16 yaşındaki refakatsiz bir olan olan göçmen çocuğun Teksas'ta gözaltındayken öldüğünü duyurdu. Çocuk ve Ailelere Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sözcüsü Evelyn Stauffer yaptığı açıklamada adını vermediği çocuğun, Texas'ta bir çocuk hastanesinde birkaç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybettiğini söyledi. Stauffer,"Ölüm nedeni şu anda gözden geçiriliyor ve standart Mülteci Yeniden Yerleşim Bürosu (ORR)politika ve prosedürlerine uygun olarak durum tam olarak gözden geçirilecek" şeklinde açıklama yaptı.



Guatemala'nın Dışişleri Bakanlığı ve ABD'li yetkililerin açıklamalarına göre, çocuk 19 Nisan'da Texas'taki El Paso sınırından ABD'ye geçiş yaptı ve sınır devriyesi tarafından gözaltına alındı. Çocuk 20 Nisan'da ORR'nin gözetimine alındı. Çocuk barınağa geldiğinde herhangi bir sağlık sorunu gözlemlenmedi. 21 Nisan’da ateş, üşüme ve baş ağrısı gibi şikayetlerle gözle görülür derecede hasta olan çocuk barınak personeli tarafından hastanenin acil servisine götürüldü. Tedavi gören çocuk barınağa geri bırakıldı. Ertesi sabah sağlığı düzelmeyen çocuk, Teksas'taki bir çocuk hastanesine transfer edildi ve hastanenin yoğun bakım ünitesinde birkaç gün tedavi gördü. Çocuk hastanede acil bir ameliyata alındı ancak 24 saat yoğun bakımda kalan çocuk 30 Nisan'da hayatını kaybetti.

Bu olayla birlikte ABD'de gözaltında ölen çocukların sayısı Aralık ayında ABD Gümrükleri ve Sınır Korumasının gözetimi altında ölen 7 yaşındaki Jakelin Caal Maquin ve 8 yaşındaki Felipe Gmez Alonzo'dan sonra 3'e çıktı.