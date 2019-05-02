Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzvestiya gazetesinin Rus Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, radarların son safha testinin Rusya’nın Astragan bölgesindeki 185. Muharebe Eğitim Merkezi’nde yapıldığı belirtildi. S-500 radar sistemi ile birlikte çalışması için tasarlanan Pantsir-SM füze fırlatma sistemleri arasındaki koordinasyona özel önem verildiği ifade edildi. Askeri uzman Anton Lavrov, radarların savaş uçakları ve balistik füzeler gibi uzun menzilli tehditleri karşılaması için tasarlandığını belirtti. Pantsir_SM operatörlerin ise insansız hava araçları için tasarlandığı kaydedildi. S-500 hava savunma sisteminin S-300, S-350 ve S-400 sistemleri ile birlikte çalışacağı belirtildi.

Hava Uzay Savunma Akademisi Başkanı Korgeneral Vladimir, Mart ayında yaptığı açıklamada karadan havaya füze sistemi S-350 ve S-500’lerin 2020’ye kadar Rusya’nın silah sisteminde yer alacağını söyledi.