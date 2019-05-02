Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yonhap ajansının haberine göre, polis ve itfaiye ekipleri, Cheongju şehrinin Sajik-dong mahallesindeki 25 katlı bir binanın üçüncü katında yerel saatle 04.00 civarında çıkan yangında, apartman sakinlerinden 1 kişinin öldüğünü, dumandan etkilenen 41 kişinin hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Yangın sırasında yaklaşık 100 apartman sakini çatıya kaçarken, alevler itfaiye ekipleri tarafından 40 dakika içinde kontrol altına alındı.

Apartmanın üçüncü katındaki bir dairenin yatak odasında çıkan yangının nedeninin henüz belirlenemediğini bildiren yetkililer, dairede dedesiyle yaşayan 25 yaşındaki gencin alevleri söndürmeye çalışırken hayatını kaybettiğini kaydetti.