Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saat 22.00 civarında, ülkedeki İran aslanlarının tükenmesinden 80 yıl sonra, İngiliz Bristol Hayvanat Bahçesi’nden bir çift erkek aslan İmam Humeyni Havalimanı‘na getirildi. Yaklaşık 5 saat süren gümrük işlemleri ardından sağlıklı bir şekilde yeni ikamet edecekleri Tahran Eram Hayvanat Bahçesine yerleştirildiler. Eram Hayvanat Bahçesi sorumlusu Muhammed Reza Perhizkar İrlanda’nın başkenti Dublin’den 2 dişi aslanı daha İran’a getirebileceğini söyleyerek, "Bizim asıl hedefimiz İran aslanlarının nesillerinin İran’da devam ettirilmesidir. Tahran Eram Hayvanat Bahçesinin Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliğine (EAZA) üye olması nedeniyle bu aslanların çoğaltılması ve korunması bizim sorumluluğumuzda" ifadelerini kullandı.

İran aslanları İtalya’dan ve Yunanistan’dan Akdeniz sahiline ve Hindistan’ın kuzey doğusu ile Asya bölgelerinde bulunmaktaydılar. Ancak yaşanan çevre sorunları ve avcılık faaliyetleri bu aslan türünün neslinin tükenmesine neden olmuştu. Bugün İran aslanları dünyada sadece birkaç hayvanat bahçesinde koruma altında bulunuyor.