Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şeyh Şamil Mahallesi Lefkoşe Caddesi 619. Sokak'ta iki grup arasında çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında kullanılan pompalı tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle 4 çocuk yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından yaralanan çocuklar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavganın, kız isteme meselesinden kaynaklandığı iddia edildi.

- "Operasyon ya da çatışma değil"

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Bağlar'da bir eve polis tarafından baskın düzenlendiği ve bunun sonucunda çocukların yaralandığı şeklinde haberler yer aldığı kaydedildi.

Şeyh Şamil Mahallesi Lefkoşa Caddesi 619. Sokak'ta kalabalık grup arasında silahlı kavga olduğu şeklinde saat 12.20 sıralarında 155 Polis İmdat hattına ihbar gelmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilendirme yapıldı:

"Ekiplerimizce olay yerinde yapılan ilk inceleme sonucunda bölgede akrabalar arasında çıkan, sebebi belli olmayan ancak uzun süreli bir husumete bağlı silahlı kavga nedeniyle 18 yaşından küçük 4 çocuğun kavga esnasında kullanılan pompalı tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle yaralandığı anlaşılmıştır."

Kavgayla ilgilerinin bulunduğu değerlendirilen 6 şüphelinin yakalandığı bildirilen açıklamada, olayda kullanılan ateşli silahlara ait boş kovanların muhafaza altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Meydana gelen olay, haber içeriklerinde iddia edildiği gibi polis ekiplerimizce düzenlenen herhangi bir operasyon veya güvenlik görevlilerimizce girilen bir çatışma olmamakla birlikte, konuyla ilgili tahkikat çok yönlü olarak yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.