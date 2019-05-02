Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekya’da mahkumları taşıyan bir otobüs, tankların da bulunduğu askeri araçların sevkiyatını gerçekleştiren iki kamyonla çarpıştı. Otobüsün alev aldığı olayda bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Kazanın, Prag Uluslararası Havalimanı yolunda gerçekleştiği öğrenildi.

