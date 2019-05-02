Çekya’da mahkumları taşıyan bir otobüs, tankların da bulunduğu askeri araçların sevkiyatını gerçekleştiren iki kamyonla çarpıştı. Otobüsün alev aldığı olayda bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Kazanın, Prag Uluslararası Havalimanı yolunda gerçekleştiği öğrenildi.
Çekya’da mahkumları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı
02.05.2019 - 16:49 | Son Güncelleme: 02.05.2019 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çekya'da mahkumları taşıyan bir otobüsün iki kamyonla çarpışması sonucu çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı
Çekya’da mahkumları taşıyan bir otobüs, tankların da bulunduğu askeri araçların sevkiyatını gerçekleştiren iki kamyonla çarpıştı. Otobüsün alev aldığı olayda bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Prag,Çekya,mahkum,kaza,
621746 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/621746.aspx
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