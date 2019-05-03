Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nepal’de kuş gribi virüsü (H5N1) tespit edilen 21 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, dört gün önce Katmandu’daki bir hastanede kuş gribi tedavisi gören bir adamın 4 gün sonra hayatını kaybettiğini duyurdu. Hastaneden alınan numunelerin Japonya’ya gönderilerek kuş gribi virüsünün tespit edildiği doğrulandı. Tavuk vebası olarak da bilinen hastalık, kuş gribi virüslerinin sebep olduğu kanatlı hayvanlardan bulaşıyor ve öldürücü bir hastalığı oluşturuyor. Yetkililer binlerce kanatlı hayvanın itlaf edildiğini açıkladı.