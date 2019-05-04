Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mordaunt, İngiltere’de Savunma Bakanlığı koltuğuna oturan ilk kadın oldu. Böylece kadınların savunma bakanlığı görevini üstlendiği Avrupa Birliği’nin en büyük altı ekonomisini oluşturan Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda’nın arasına İngiltere de katıldı. Görevi devralan Mordaunt renkli bir geçmişe sahip. Sirklerde sihirbaz yanında asistanlık yapan Penny Mordaunt, deniz subayı olan babasının ısrarıyla daha sonra Kraliyet Donanmasına kadın asker olarak yazılıp donanmada görev aldı. 2005 yılında Muhafazakâr Parti’den siyasete atılarak 29 yaşında en genç parlamenterler arasında Avam Kamarası’na seçilmeyi başaran Mordaunt, daha sonra Uluslararası Kalkınma Bakanı oldu. Milletvekili iken 2014 yılında ITV kanalının çok izlenen reality şov programı Splash’a katılarak birinci olan ve ödülünü kimsesiz çocuklar için bağışlayan Mordaunt, Brexit referandumunda dönemin Başbakanı ve Muhafazakâr Parti Başkanı David Cameron’a bayrak açan ilk isimlerden biri olarak öne çıktı. Penny Mordaunt’la birlikte Ursula von der Leyen (Almanya), Sylvie Florence Parly (Fransa), Elisabetta Trenta (İtalya), Maria Dolores de Cospedal (İspanya) ve Ank Bijleveld’in (Hollanda) ardından Avrupa’nın en önemli 6 ülkesinin savunma bakanı kadın oldu.