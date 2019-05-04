Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 25. haftasında da devam etti.

Bir grup sarı yelekli eylemci Paris'in 10. bölgesinde bulunan Lariboisiere Hastanesinden Nation Meydanı'na, bir diğer grup da başkentin 5. bölgesinden 13. bölgesine yürüdü. Göstericiler arasında sarı yeleklilerin liderlerinden Maxime Nicolle ve Eric Drouet de yer alırken, yürüyüş sırasında herhangi bir olay yaşanmadı.

Diğer yandan Charles de Gaulle Havalimanı'nda toplanan bazı sarı yelekli göstericiler de Charles de Gaulle ve Orly havalimanlarının özelleştirilmesine tepki gösterdi.

Polis, eylemcilerin Champs-Elysees Caddesi'nde ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapmasını yasakladı.

Ülkenin batısındaki La Roche-sur-Yon kentinde yapılan eylemde polisle göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Eylemciler, bir barikatı ateşe verdi. Polisin göstericilere biber gazı kullandığı eylemde çıkan olaylarda 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Toulouse, Montpellier, Lyon, Marsilya ve Montluçon kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Ülke çapındaki gösterilere İçişleri Bakanlığı verilerine göre 18 bin 900, sarı yeleklilere göre ise 40 bin 291 kişi katıldı.

Bin 400 yazar ve sanatçıdan sarı yeleklilere destek

Liberation gazetesinde yayımlanan açık mektupta imzası bulunan bin 400 sanatçı ve yazar, sarı yeleklilere destek verdi.

Mektupta sarı yeleklilerin daha fazla demokrasi ve adalet istediği belirtildi.

Eylemlerde 23 kişinin gözünü kaybetmesinin, 248 kişinin başından yaralanmasının, 5 kişinin elinin kopmasının Fransa Cumhuriyeti'ne yakışmadığı vurgulanan mektupta, "Tarihimizdeki çok önemli bir zaman diliminde (Fransız) hükümetin baskısı, manipülasyonu ve sorumsuzluklarına karşı öfkeleniyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Protestolarda 11 kişi hayatını kaybetti

Sarı yeleklilerin gösterileri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin açıkladığı verilere göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Eylemlerde 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken, bine yakın göstericiye de hapis cezası verildi.