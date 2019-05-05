Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın Kirovogradskaya Bölgesi’nde vatandaşlar bir bomba bulundu. Bir evin yakınında bulunan bombayı gören bölge sakinleri, polise haber verdi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından bölgeye gönderilen uzmanların incelemeleri sonucu bombanın İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu tespit edildi. Bakanlık olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Belaya Tserkov şehrinde, geçtiğimiz Kasım ayında bir parkta, Alman Hava Kuvvetleri’ne ait 3 bomba bulunmuştu.